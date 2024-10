Salvata ragazza di 20 anni sui binari della Roma-Civitavecchia: intervento determinante dei Carabinieri (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio ha avuto luogo questa mattina lungo la linea ferroviaria Roma-Civitavecchia, dove una giovane di 20 anni ha tentato di togliersi la vita sdraiandosi sui binari. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, la ragazza è stata Salvata, evitando una tragedia. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine La rapida azione della centrale operativa dei Carabinieri ha giocato un ruolo cruciale nel Salvataggio della giovane. Ricevuta la segnalazione sul tentativo di suicidio, le forze dell’ordine hanno subito attivato un piano di emergenza coinvolgendo la Polizia Ferroviaria di Roma. Questa coordinazione ha permesso di allertare le pattuglie presenti sul territorio, garantendo una risposta tempestiva e efficace. Gaeta.it - Salvata ragazza di 20 anni sui binari della Roma-Civitavecchia: intervento determinante dei Carabinieri Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio ha avuto luogo questa mattina lungo la linea ferroviaria, dove una giovane di 20ha tentato di togliersi la vita sdraiandosi sui. Grazie all’tempestivo dei, laè stata, evitando una tragedia. L’tempestivo delle forze dell’ordine La rapida azionecentrale operativa deiha giocato un ruolo cruciale nelggiogiovane. Ricevuta la segnalazione sul tentativo di suicidio, le forze dell’ordine hanno subito attivato un piano di emergenza coinvolgendo la Polizia Ferroviaria di. Questa coordinazione ha permesso di allertare le pattuglie presenti sul territorio, garantendo una risposta tempestiva e efficace.

