Sale la tensione tra Usa e Israele: scricchiola l’asse Washington-Tel Aviv? (Di giovedì 17 ottobre 2024) l’asse tra Washington e Tel Aviv quanto reggerà ancora? Attaccando i caschi blu dell’Unifil, Benjamin Netanyahu ha oltrepassato l’ennesima linea rossa, alienandosi il sostegno dell’Europa. Anche gli Stati Uniti, rimasti nonostante tutto al fianco dello Stato ebraico, si starebbero spazientendo tanto da aver minacciato di tagliare gli aiuti militari all’alleato. Blinken sta lavorando a un piano postbellico da presentare dopo le Presidenziali Secondo Axios, che cita funzionari statunitensi, israeliani, palestinesi ed emiratini, il segretario di Stato americano Antony Blinken – preso atto del fallimento della proposta di cessate il fuoco lanciata da Joe Biden a maggio – starebbe lavorando a un piano postbellico per la Striscia di Gaza basato su idee sviluppate da Israele e dagli Emirati Arabi Uniti, da presentare dopo le elezioni presidenziali di novembre. Lettera43.it - Sale la tensione tra Usa e Israele: scricchiola l’asse Washington-Tel Aviv? Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)trae Telquanto reggerà ancora? Attaccando i caschi blu dell’Unifil, Benjamin Netanyahu ha oltrepassato l’ennesima linea rossa, alienandosi il sostegno dell’Europa. Anche gli Stati Uniti, rimasti nonostante tutto al fianco dello Stato ebraico, si starebbero spazientendo tanto da aver minacciato di tagliare gli aiuti militari all’alleato. Blinken sta lavorando a un piano postbellico da presentare dopo le Presidenziali Secondo Axios, che cita funzionari statunitensi, israeliani, palestinesi ed emiratini, il segretario di Stato americano Antony Blinken – preso atto del fallimento della proposta di cessate il fuoco lanciata da Joe Biden a maggio – starebbe lavorando a un piano postbellico per la Striscia di Gaza basato su idee sviluppate dae dagli Emirati Arabi Uniti, da presentare dopo le elezioni presidenziali di novembre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di Battista a La7 : “Meloni politicamente è una cameriera di Bruxelles - di Washington e di Tel Aviv”. Scontro con Cattaneo e Totaro - L'articolo Di Battista a La7: “Meloni politicamente è una cameriera di Bruxelles, di Washington e di Tel Aviv”. Tra l’altro, io ho appreso dai giornali che hanno spiato anche i miei conti ma non ho parlato di dossieraggio perché non c’è nessun dossieraggio“. “Giorgia Meloni ha acquisito credibilità in Europa e nei consessi internazionali? Certo, perché si sta comportando, politicamente ... (Ilfattoquotidiano.it)

Washington Post : «Hamas pianificava un 11 settembre contro Tel Aviv» - In base ai documenti, risalenti al 2021, il leader di Hamas Yahya Sinwar aveva fatto appello a diversi alti funzionari iraniani, tra cui il leader supremo iraniano Ali Khamenei, per un’ulteriore assistenza finanziaria e militare, chiedendo a Teheran di trasferire l’equivalente di 500 milioni di dollari e di provvedere alla formazione di altri 12 mila militanti di Hamas. (Lettera43.it)

"Tel Aviv ha informato Washington" : Libano - l'operazione di terra sta per iniziare - Se gli importasse, se gli importasse di voi, smetterebbe di sprecare miliardi di dollari in guerre inutili in tutto il Medio Oriente. La risposta letale che l'esercito israeliano si aspettava non è mai arrivata né su Haifa né sulle porzioni più a sud del fronte nord. Lo ha riferito al Washington Post un funzionario degli Stati Uniti, precisando che lo Stato ebraico ritiene che la nuova campagna ... (Liberoquotidiano.it)