Rubava gasolio dai camion per la raccolta rifiuti a Napoli: arrestato dipendente di ASIA (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'uomo, 64 anni, dipendente ASIA, società che si occupa della raccolta rifiuti a Napoli, è indagato per appropriazione indebita aggravata. Il 64enne è stato sottoposto ai domiciliari. Fanpage.it - Rubava gasolio dai camion per la raccolta rifiuti a Napoli: arrestato dipendente di ASIA Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'uomo, 64 anni,, società che si occupa della, è indagato per appropriazione indebita aggravata. Il 64enne è stato sottoposto ai domiciliari.

