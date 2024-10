Lanazione.it - Rondine Cittadella della Pace si presenta alla città di Milano

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Grazievasta rete di relazioni di fiducia ecollaborazione di lunga data con Kon Group e la Fondazione Kon, l’associazionesidi. Avrà infatti un suo ufficio di rapnza nella sede meneghina di Kon in Largo Augusto, 8. “Un’opportunità preziosa per diffondere ancora di più il messaggio die trasformazione creativa del conflitto”, afferma il presidente di, Franco Vaccari. “Siamo profondamente grati a tutti gli amici di Kon e in particolare a Francesco Ferragina. Ancora una volta,spicca un volo più alto grazieforza di relazioni vere e sincere. E quelli che non lo sanno sono invitati a venire, a tornare, perché quello che si fa aè un artigianato, non è un'industria, è un artigianato relazionale”.