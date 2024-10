Gaeta.it - Roberta Silveri è il nuovo dirigente della Digos di Latina: il profilo della nuova Commissaria Capo

, CommissarioPolizia di Stato, è stata recentemente nominatadi. Con un percorso accademico e professionale di alto livello,si è distinta sin dai suoi primi passi nel settoresicurezza. Laureata in Giurisprudenza e abilitata alla professione forense, la sua carriera nella Polizia di Stato si è sviluppata attraverso incarichi chiave che ne hanno valorizzato le competenze. Un percorso accademico solido Nata a Roma nel 1992 e cresciuta a Salerno,ha iniziato il suo percorso formativo presso l'Università degli Studi di Salerno, dove si è laureata magistralmente in Giurisprudenza nel 2016. La formazione di, tuttavia, non si è fermata ai confini accademici.