Biccy.it - Registrazioni di Amici del 17 ottobre: esito sfide, eliminazioni e ospiti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Agli Studi Elios di Roma oggi si sono tenute ledella nuova puntata diche vedremo domenica 20. Ovviamente l’articolo contiene spoiler e quindi se non volete sapere in anticipo cosa verrà mostrato domenica questo non è il posto che fa per voi. Dalle prime anticipazioni sappiamo che i giudici per le gare di canto e ballo sono stati: Arisa e Rossella Brescia, mentre Diana Del Bufalo è stata ospite. Senza Cri e Teodora dopo aver affrontato lecontro due nuove aspiranti allieve si sono salvate. La prossima settimana toccherà fare una sfida a TrigNO e a Rebecca che si sono classificati ultimi nelle rispettive classifiche di canto e ballo. Queste sono le anticipazioni di SuperGuidaTv in merito alledi oggi: La classifica della gara di canto è questa: primo Diego, ultimo TrigNO.