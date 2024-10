Referendum contro orsi e lupi, si aggiunge un'altra valle (Di giovedì 17 ottobre 2024) Anche la valle dei Laghi si aggiunge al Referendum contro la presenza di orsi e lupi, proponendo ai propri abitanti il quesito: “Ritieni che la presenza di grande carnivori quali orsi e lupi, in zone densamente antropizzate come la valle dei Laghi e in generale i comuni della valle sia un grave Trentotoday.it - Referendum contro orsi e lupi, si aggiunge un'altra valle Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Anche ladei Laghi sialla presenza di, proponendo ai propri abitanti il quesito: “Ritieni che la presenza di grande carnivori quali, in zone densamente antropizzate come ladei Laghi e in generale i comuni dellasia un grave

Una serata informativa su orsi e Lupi con il padre di Andrea Papi - . Di questo si parlerà venerdì 4 ottobre alle 20. Orsi e lupi sono ormai presenti in gran numero in Trentino, e i problemi legati alla loro presenza si stanno moltiplicando, toccando la quotidianità dei residenti. 30, in una serata informativa presso il palazzetto dello sport di Fai della Paganella. (Trentotoday.it)

Referendum su orsi e lupi - la Val di Sole ha scelto la data - La Val di Sole va al voto. Ma quella del 27 ottobre non sarà una tornata elettorale, bensì il referendum a cui saranno chiamati tutti i maggiorenni residenti in valle sul tema della convivenza con orsi e lupi. Oltre 6mila di essi, durante l’estate, hanno firmato la richiesta del referendum... (Trentotoday.it)

Più di 9000 persone si schierano contro lupi e orsi : si chiederà un referendum - Sono 9060 i cittadini della val di Non che, nel giro di un mese, hanno firmato una petizione in cui chiedono di essere coinvolti nelle decisioni su lupi e orsi che, ormai da tempo, occupano i loro boschi. . . Ieri mattina, Orietta Menapace - presidente dell’associazione Ciamp, che ha dato il via a. (Trentotoday.it)