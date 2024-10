Re Carlo, viaggio in Australia, nuova violenta contestazione per la sua figuraccia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Re Carlo è stato nuovamente contestato prima del suo viaggio in Australia, perché nel 2018 si rifiutò di mangiare il dolce nazionale preparato da alcuni bambini ricoverati in un ospedale nel Queensland. Re Carlo di nuovo contestato Carlo ci tiene molto al suo primo tour di Stato da Re in Australia. Pur di farlo, sospenderà per 10 giorni le cure contro il cancro. Ma l’accoglienza che lo attende non sarà molto calorosa. Tutto gli sta andando storto. I sei ministri che hanno rifiutato di unirsi a lui a un ricevimento, le paure di Camilla che teme l’aereo e ha paura di stancarsi troppo, la malattia che lo indebolisce e adesso la contestazione per una vecchia storia risalente al 2018. Carlo ha visitato molto spesso l’Australia come Principe del Galles. L’ultima volta è stato 6 anni fa. Dilei.it - Re Carlo, viaggio in Australia, nuova violenta contestazione per la sua figuraccia Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Reè statomente contestato prima del suoin, perché nel 2018 si rifiutò di mangiare il dolce nazionale preparato da alcuni bambini ricoverati in un ospedale nel Queensland. Redi nuovo contestatoci tiene molto al suo primo tour di Stato da Re in. Pur di farlo, sospenderà per 10 giorni le cure contro il cancro. Ma l’accoglienza che lo attende non sarà molto calorosa. Tutto gli sta andando storto. I sei ministri che hanno rifiutato di unirsi a lui a un ricevimento, le paure di Camilla che teme l’aereo e ha paura di stancarsi troppo, la malattia che lo indebolisce e adesso laper una vecchia storia risalente al 2018.ha visitato molto spesso l’come Principe del Galles. L’ultima volta è stato 6 anni fa.

