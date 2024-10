Thesocialpost.it - Ragazzo di 16 anni reagisce a una rapina: accoltellato dai banditi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ennesimo episodio di violenza a Napoli. Stavolta è accaduto nel quartiere San Lorenzo dove, nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, undi 16ad un tentativo didel suo scooter, ma vienedai. Il giovane è stato poi portato all’ospedale Pellegrini dopo aver ricevuto due coltellate nella gamba.Leggi anche: Difende una ragazza dal fidanzato violento. Il padre di lui vede tutto dal balcone, scende e lo accoltellaLeggi anche: La madre non gli dà i soldi per la droga, lui la colpisce con dieci coltellate: gravissima Secondo quanto si è appreso finora, sembra che il 16enne sia stato avvicinato da due sconosciuti mentre stava percorrendo in sella al proprio scooter via Maria Longo, nel quartiere San Lorenzo. I due malviventi, nel maldestro tentativo dirlo, lo avrebbero colpito alla gamba con due coltellate per poi fuggire.