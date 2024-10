Quoziente familiare, chi non ha figli paga più tasse: come cambia il calcolo sul reddito (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Legge di Bilancio 2025 porta con sé importanti novità, tra cui un’attenzione particolare alle famiglie numerose. Uno dei principali cambiamenti riguarda il riordino delle detrazioni fiscali, basato sul concetto di Quoziente familiare, un sistema di calcolo che favorisce le famiglie con più figli e con redditi bassi. Questo nuovo approccio mira a promuovere una tassazione più equa, incentivando la natalità in un Paese come l’Italia, da anni afflitto da un basso tasso di nascite. Il Quoziente familiare: cos’è e come funziona Il Quoziente familiare è un meccanismo che si basa sulla somma dei redditi di tutti i membri della famiglia, che vengono poi divisi per un numero di parti calcolato in base a un coefficiente attribuito a ciascun componente. Thesocialpost.it - Quoziente familiare, chi non ha figli paga più tasse: come cambia il calcolo sul reddito Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Legge di Bilancio 2025 porta con sé importanti novità, tra cui un’attenzione particolare alle famiglie numerose. Uno dei principalimenti riguarda il riordino delle detrazioni fiscali, basato sul concetto di, un sistema diche favorisce le famiglie con piùe con redditi bassi. Questo nuovo approccio mira a promuovere una tassazione più equa, incentivando la natalità in un Paesel’Italia, da anni afflitto da un basso tasso di nascite. Il: cos’è efunziona Ilè un meccanismo che si basa sulla somma dei redditi di tutti i membri della famiglia, che vengono poi divisi per un numero di parti calcolato in base a un coefficiente attribuito a ciascun componente.

