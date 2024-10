Gaeta.it - Questi condizionatori saranno vietati: perché e cosa fare se ne hai uno in casa

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa tipologia dipresto sarà vietata e andranno sostituiti:se sono presenti in. Come comportarsi. Un recente regolamento europeo sottoscritto tra stati membri e eurodeputati ha legittimato il bando di alcuni tipi di. La normativa prevede infatti che andranno sostituiti con modelli di ultima generazione. Questo potrebbe incidere notevolmente sul bilancio famigliare, ancheil riferimento è a queiche sono presenti in immobili residenziali o attività commerciali minori. Ovviamente le aziende produttrici di questisi sono battuti per impedire l'approvazione del regolamento, ma alla fine la normativa ha trovato diversi consensi.