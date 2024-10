Protesta contro gli arbitri alle Olimpiadi di Parigi, il Settebello squalificato per sei mesi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato 6 mesi di squalifica al Settebello, con un ammenda di 50.000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50.000 dollari condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per la Protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi in seguito al grave errore tecnico di arbitri e VAR che ha compromesso il percorso della nazionale di pallanuoto eliminata nei quarti di finale contro l’Ungheria. La squalifica inizia il 17 ottobre, oggi. Come è noto i ricorsi avanzati dalla Federnuoto nelle 36 ore successive alla partita, seppur respinti, avevano portato all’ammissione da parte degli organi preposti della World Aquatics della mancanza di violenza e intenzionalità nell’azione di Francesco Condemi, che dunque era regolare. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato 6di squalifica al, con un ammenda di 50.000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50.000 dollari condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per laavvenutadiin seguito al grave errore tecnico die VAR che ha compromesso il percorso della nazionale di pallanuoto eliminata nei quarti di finalel’Ungheria. La squalifica inizia il 17 ottobre, oggi. Come è noto i ricorsi avanzati dalla Federnuoto nelle 36 ore successive alla partita, seppur respinti, avevano portato all’ammissione da parte degli organi preposti della World Aquatics della mancanza di violenza e intenzionalità nell’azione di Francesco Condemi, che dunque era regolare.

