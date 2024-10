Prosegue la fase di maltempo: nuvole e pioggia ci accompagnano fino al weekend (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un primo sistema frontale dalle isole Baleari è giunto mercoledì sulla nostra regione, portando una prima passata di precipitazioni moderate. Tra giovedì e sabato proseguirà il maltempo, a causa dell’incalzare da ovest di fronti atlantici, ma la presenza dell’anticiclone sull’est Europa ne impedirà la traslazione verso levante, pertanto nel complesso il quantitativo di pioggia che cadrà su alcune aree risulterà molto abbondante. In Lombardia le temperature si mantengono in linea rispetto ai valori medi trentennali 1991-2020. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 17 ottobre 2024Tempo Previsto: Proseguono condizioni di maltempo su tutta la regione, anche se per lo più i fenomeni saranno deboli e intermittenti per gran parte della giornata. Bergamonews.it - Prosegue la fase di maltempo: nuvole e pioggia ci accompagnano fino al weekend Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un primo sistema frontale dalle isole Baleari è giunto mercoledì sulla nostra regione, portando una prima passata di precipitazioni moderate. Tra giovedì e sabato proseguirà il, a causa dell’incalzare da ovest di fronti atlantici, ma la presenza dell’anticiclone sull’est Europa ne impedirà la traslazione verso levante, pertanto nel complesso il quantitativo diche cadrà su alcune aree risulterà molto abbondante. In Lombardia le temperature si mantengono in linea rispetto ai valori medi trentennali 1991-2020. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 17 ottobre 2024Tempo Previsto: Proseguono condizioni disu tutta la regione, anche se per lo più i fenomeni saranno deboli e intermittenti per gran parte della giornata.

