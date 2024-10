Quifinanza.it - Poste Italiane, stop al collocamento del 14% del capitale: le ragioni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) E’ ufficiale: ilazionario diha subito una battuta d’arresto o per dirla con le parole dell’azienda una “temporanea interruzione”. Delloall’Offerta Pubblica di Vendita del 14% delda parte del MEF si vociferava da ieri, ma l’ufficialità è arrivata questa mattina. Una conferma che il mercato ha accolto con favore, visto che il titolo è schizzato in Borsa. Ilsarebbe dovuto partire il prossimo lunedì 21 ottobre, ma stando al “tam-tam” borsistico sarà calendarizzato dopo il 6 novembre, data in cui usciranno i risultati del terzo trimestre di. Prima data utile potrebbe essere il successivo lunedì 11 novembre.