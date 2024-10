Lanazione.it - Pistoiese a caccia di gol. Riflessioni sull’attacco

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Alla riapertura del mercato ci faremo trovare pronti ad intervenire, se necessario. Ma io già oggi ho le idee chiare su alcune situazioni". Parole chiare che sanno quasi di sentenza, quelle pronunciate da Massimo Taibi nell’immediato post-partita di-Tuttocuoio. Il direttore sportivo si era presentato un po’ a sorpresa in sala stampa, facendo chiarezza su alcuni aspetti legati al rendimento della squadra col chiaro intento di difendere l’operato di Giacomarro e dei giocatori arancioni. Interpellato sulla situazioni di Tanasa e Maloku, non convocati da un mese e di fatto fuori dal progetto, l’ex portiere aveva risposto preannunciando alcune operazioni alla riapertura del mercato invernale, fissata per il 1 dicembre. Ma come vanno interpretate le parole di Taibi? Naturalmente è ancora presto anche solo per pensare di parlare di calciomercato.