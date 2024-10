Pino Daniele – Nero a Metà, il docufilm arriva al cinema (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il docufilm “Pino Daniele – Nero a Metà” arriva sul grande schermo per raccontare in modo intimo e profondo la vita e la carriera del cantautore. Sarà al cinema da sabato 4 gennaio, distribuito da Eagle Pictures, Pino Daniele – Nero a Metà, un ritratto intimo e profondo della vita e carriera del cantautore. A 2anews.it - Pino Daniele – Nero a Metà, il docufilm arriva al cinema Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilsul grande schermo per raccontare in modo intimo e profondo la vita e la carriera del cantautore. Sarà alda sabato 4 gennaio, distribuito da Eagle Pictures,, un ritratto intimo e profondo della vita e carriera del cantautore. A

“Pino Daniele – Nero a metà” al cinema dal 4 gennaio - Direttore della fotografia è Gianluca Rocco Palma e il montaggio è affidato a Jacopo Reale. Il documentario, interamente girato a Napoli, ha la voce narrante e consulenza musicale di Stefano Senardi ed è prodotto da Daniele Basilio e Silvio Maselli per Fidelio e da Roberto Proia per Eagle Pictures. Prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures, per la regia di Marco Spagnoli, "Pino Daniele - Nero a ... (Ilfogliettone.it)

Al cinema dal 4 gennaio : il documentario “Pino Daniele – Nero a metà” rivela l’artista napoletano - Tra le ambientazioni scelte spiccano luoghi storici come la casa discografica di Pino, le Catacombe e Mergellina, che non solo arricchiscono il racconto visivo, ma fungono anche da testimoni silenziosi di un’epoca. Il documentario promette di essere non solo una biografia, ma anche un omaggio visivo alla cultura musicale napoletana e a un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nella ... (Gaeta.it)

Il ritorno di Nero a Metà - la celebrazione di Pino Daniele 44 anni dopo - Il prossimo 22 novembre sarà pubblicata una riedizione di uno dei classici della musica italiana in vinile: Nero a metà di Pino Daniele.Continua a leggere . (Fanpage.it)