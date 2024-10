Piazzapulita, come sta Corrado Formigli? Le condizioni dopo l’incidente (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piazzapulita, come sta Corrado Formigli? Le condizioni dopo l’incidente come sta Corrado Formigli, il conduttore di Piazzapulita su La7, che la scorsa settimana ha avuto un incidente? Giovedì scorso, in apertura di puntata, il giornalista – dolorante e con un vistoso tutore – ha rivelato di aver riportato dei seri danni in seguito ad un incidente: cinque costole fratturate, una scapola rotta e numerose escoriazioni. “Non potevamo mancare. Datemi magari una mano, abbiate un po’ di comprensione perché sarà una conduzione un po’ faticosa – le parole di Formigli giovedì scorso -. Vedete che ho un braccio ingessato perché ho avuto un incidente: cinque costole fratturate, una scapola fratturata e qualche escoriazione. Ma sono qua, abbastanza intero, per stare con voi e affrontare un tema che stasera è veramente molto serio”. Tpi.it - Piazzapulita, come sta Corrado Formigli? Le condizioni dopo l’incidente Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)sta? Lesta, il conduttore disu La7, che la scorsa settimana ha avuto un incidente? Giovedì scorso, in apertura di puntata, il giornalista – dolorante e con un vistoso tutore – ha rivelato di aver riportato dei seri danni in seguito ad un incidente: cinque costole fratturate, una scapola rotta e numerose escoriazioni. “Non potevamo mancare. Datemi magari una mano, abbiate un po’ di comprensione perché sarà una conduzione un po’ faticosa – le parole digiovedì scorso -. Vedete che ho un braccio ingessato perché ho avuto un incidente: cinque costole fratturate, una scapola fratturata e qualche escoriazione. Ma sono qua, abbastanza intero, per stare con voi e affrontare un tema che stasera è veramente molto serio”.

