Paoloni ancora nei guai. Denunciato per truffa: : "Promessa la B svizzera in cambio di denaro»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un passato da dimenticare, un presente con nuove ombre per il 40enne Marco, ex portiere della Cremonese. Senza neppure provare ad immaginare il futuro. Dal coinvolgimento nell’inchiesta penale (e sportiva) sul calcioscommesse del 2011 per la quale venne arrestato e poi assolto (marzo 2019) dopo la vicenda del sonnifero somministrato ai suoi compagni per far perdere la partita (cinque anni di stop con proposta di radiazione poi la “grazia“ concessagli dalla Figc nel 2021) alla doppia squalifica (cinque mesi nel 2023, sei mesi quest’anno) per “violazione dei princìpi di lealtà , correttezza e probità “ dopo aver chiesto a genitori di giovanissimi calciatori soldi (da 500 a 1500 euro) per provini.