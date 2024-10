Inter-news.it - Paganin: «Lautaro Martinez vale il Pallone d’Oro! Una tendenza»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Antonioha detto la sua su, candidato per la vittoria del. L’attaccante dell’Inter, secondo lui, lo merita. DA– Cresce l’attesa per la cerimonia del, cui vi parteciperà anche. A parlare del capitano nerazzurro l’ex Antonio, che nei giorni scorsi è stato anche intercettato da Inter-News.it. Oggi si è espresso così dai colleghi di Tmw Radio: «Se andiamo a vedere quantoè determinante nel club e nella Nazionale ultimamente, sì, lo. L’attaccante e capitano dell’Inter è determinante. Negli ultimi anni poi si è più valutato le vittorie in stagione, altri giocatori che potrebbero arrivare lì davanti non li vedo».