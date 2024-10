Operaio muore schiacciato da un tornio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tragedia sul lavoro a Marcon, in provincia di Venezia. Un Operaio ha perso la vita nella mattina di oggi, giovedì 17 ottobre, dopo essere stato schiacciato da un tornio all'interno di un'officina. Tragedia sul lavoro a Marcon (Venezia): morto OperaioSul posto sono intervenuti i vigili del Europa.today.it - Operaio muore schiacciato da un tornio Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tragedia sul lavoro a Marcon, in provincia di Venezia. Unha perso la vita nella mattina di oggi, giovedì 17 ottobre, dopo essere statoda unall'interno di un'officina. Tragedia sul lavoro a Marcon (Venezia): mortoSul posto sono intervenuti i vigili del

Operaio muore schiacciato da un tornio - incidente in officina a Marcon. L'uomo è stato travolto dal macchinario - MARCON - Schiacciato da un tornio, muore un operaio. È accaduto questa mattina, intorno alle 11, un grave incidente sul lavoro in un'azienda di via Bellini 8, a Marcon. Un operaio... (Ilgazzettino.it)

