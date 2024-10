Gaeta.it - Open Day di Vela a Porto San Giorgio: un’opportunità per la disabilità e lo sport

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Domani,Sanospiterà un’importante iniziativaiva dedicata a tutte le persone conche desiderano avvicinarsi alla. Il comitato italiano paralimpico regionale, in collaborazione con INAIL Marche, ha organizzato unday che si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 presso ilturistico della città. Questo evento rappresentasignificativa per promuovere l’attività fisica come strumento di inclusione e benessere, specialmente per coloro che hanno subito infortuni sul lavoro. L’importanza delloper le persone conLogioca un ruolo cruciale nella vita di tutte le persone, e per coloro che vivono con, diventa uno strumento ancora più prezioso.