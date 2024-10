Novità per l’ingresso alla facoltà di Medicina: addio ai test di accesso. Graduatoria dopo 6 mesi (Di giovedì 17 ottobre 2024) addio al test di ingresso a Medicina e abolizione del numero chiuso al primo semestre: è arrivato l’ok dalla settima Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria. Il governo si impegna a rendere operativo il sistema dall’anno accademico 2025/’26. Il testo deve andare ora in Aula in Senato e poi alla Camera. La riforma prevede un semestre filtro con esami caratterizzanti; il proseguimento degli studi al secondo semestre sarà legato al conseguimento degli esami previsti per il primo semestre e alla posizione nella Graduatoria di merito nazionale. Per gli studenti che non superano la selezione, sarà possibile utilizzare i crediti formativi acquisiti nei primi sei mesi per iscriversi ad altri corsi di laurea, senza perdere l’anno. Quotidiano.net - Novità per l’ingresso alla facoltà di Medicina: addio ai test di accesso. Graduatoria dopo 6 mesi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024)aldi ingresso ae abolizione del numero chiuso al primo semestre: è arrivato l’ok dsettima Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità diai corsi di laurea ine Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria eVeterinaria. Il governo si impegna a rendere operativo il sistema dall’anno accademico 2025/’26. Ilo deve andare ora in Aula in Senato e poiCamera. La riforma prevede un semestre filtro con esami caratterizzanti; il proseguimento degli studi al secondo semestre sarà legato al conseguimento degli esami previsti per il primo semestre eposizione nelladi merito nazionale. Per gli studenti che non superano la selezione, sarà possibile utilizzare i crediti formativi acquisiti nei primi seiper iscriversi ad altri corsi di laurea, senza perdere l’anno.

