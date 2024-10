“Non equivocate, i pumpini migliori si fanno in Sicilia”: nessun contenuto da censurare ma una ricetta virale su Instagram. Di cosa si tratta (Di giovedì 17 ottobre 2024) “I pumpini migliori? Li fanno in Sicilia, facciamoli insieme dai”. Così inizia uno degli ultimi reel pubblicati da Ginevra Castaldi sul proprio profilo Instagram ‘Ginevralandia‘. nessun contenuto da censurare: si tratta di biscotti tipici della provincia di Messina. Il nome, però, è piuttosto buffo e la content creator lo sa bene, tanto da scrivere nella didascalia del post: “Non equivocate”. CHE cosa SONO I “pumpini” – Ginevra informa i follower che questo dolce viene fatto a San Fratello, in provincia di Messina. Il sito strettoweb.com, invece, va più a fondo spiegando che l’origine del termine è “pumpji”, che si è trasformato nel dialettale “pumpìan” (ovvero “fatto in pompa magna”) a sua volta italianizzato in “pumpini”. Il nome ha a che fare con la sua preparazione, e in particolare al lievito che si gonfia, o “pompa”, appunto. Ilfattoquotidiano.it - “Non equivocate, i pumpini migliori si fanno in Sicilia”: nessun contenuto da censurare ma una ricetta virale su Instagram. Di cosa si tratta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “I? Liin, facciamoli insieme dai”. Così inizia uno degli ultimi reel pubblicati da Ginevra Castaldi sul proprio profilo‘Ginevralandia‘.da: sidi biscotti tipici della provincia di Messina. Il nome, però, è piuttosto buffo e la content creator lo sa bene, tanto da scrivere nella didascalia del post: “Non”. CHESONO I “” – Ginevra informa i follower che questo dolce viene fatto a San Fratello, in provincia di Messina. Il sito strettoweb.com, invece, va più a fondo spiegando che l’origine del termine è “pumpji”, che si è trasformato nel dialettale “pumpìan” (ovvero “fatto in pompa magna”) a sua volta italianizzato in “”. Il nome ha a che fare con la sua preparazione, e in particolare al lievito che si gonfia, o “pompa”, appunto.

