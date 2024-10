Non ci sarà sciopero dei mezzi a Roma il 18 ottobre: trasporto pubblico garantito nella Capitale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domani, venerdì 18 ottobre 2024, non ci sarà alcuno sciopero del trasporto pubblico a Roma. Atac e Cotral informano che il servizio sarà regolare lungo tutto l'arco della giornata sulla rete bus, metro e tram. Fanpage.it - Non ci sarà sciopero dei mezzi a Roma il 18 ottobre: trasporto pubblico garantito nella Capitale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domani, venerdì 182024, non cialcunodel. Atac e Cotral informano che il servizioregolare lungo tutto l'arco della giornata sulla rete bus, metro e tram.

