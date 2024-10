Netanyahu, 'il male è stato colpito ma non abbiamo finito' (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Oggi il male ha subito un grave colpo, ma la nostra missione non è ancora finita. Alle famiglie dei rapiti io dico, questo è un momento importante della guerra, continueremo con tutta la forza a lavorare per farli tornare a casa. I vostri cari sono i nostri cari". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un discorso al Paese. Quotidiano.net - Netanyahu, 'il male è stato colpito ma non abbiamo finito' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Oggi ilha subito un grave colpo, ma la nostra missione non è ancora finita. Alle famiglie dei rapiti io dico, questo è un momento importante della guerra, continueremo con tutta la forza a lavorare per farli tornare a casa. I vostri cari sono i nostri cari". Lo ha detto il premier israeliano Benyaminin un discorso al Paese.

