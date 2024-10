Napoli in cerca di rinforzi: Tomiyasu nel mirino per gennaio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Napoli valuta il difensore giapponese dell’Arsenal Takehiro Tomiyasu come possibile innesto per la seconda parte di stagione. Il Napoli, attualmente al comando della classifica di Serie A dopo le prime sette giornate, sta già pianificando il mercato di gennaio per rafforzare la propria difesa. L’obiettivo primario della società partenopea è tornare a calcare i campi della Champions League, e Antonio Conte sta cercando di massimizzare il potenziale della squadra con i giocatori a disposizione. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, ha investito 150 milioni di euro durante l’ultima finestra di trasferimenti, ma potrebbe intervenire nuovamente a gennaio se ci sarà la necessità di ulteriori ritocchi. Tra i reparti che mostrano maggiore necessità di innesti c’è sicuramente la difesa. Napolipiu.com - Napoli in cerca di rinforzi: Tomiyasu nel mirino per gennaio Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilvaluta il difensore giapponese dell’Arsenal Takehirocome possibile innesto per la seconda parte di stagione. Il, attualmente al comando della classifica di Serie A dopo le prime sette giornate, sta già pianificando il mercato diper rafforzare la propria difesa. L’obiettivo primario della società partenopea è tornare a calcare i campi della Champions League, e Antonio Conte stando di massimizzare il potenziale della squadra con i giocatori a disposizione. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, ha investito 150 milioni di euro durante l’ultima finestra di trasferimenti, ma potrebbe intervenire nuovamente ase ci sarà la necessità di ulteriori ritocchi. Tra i reparti che mostrano maggiore necessità di innesti c’è sicuramente la difesa.

