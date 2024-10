Musk fa all-in su Trump: maxi-donazione per la campagna elettorale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Elon Musk ha donato 75 milioni di dollari (circa 69 milioni di euro) dallo scorso luglio a «Trump America PAC», un Super-PAC per sostenere la campagna elettorale dell'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano. Il 53enne uomo d'affari sudafricano è uno dei più convinti sostenitori dell'ex presidente (2017-2021) e si è buttato completamente a sostegno del movimento MAGA (Make America Great Again). Musk ha accompagnato Trump questo mese al raduno simbolico che l'ex presidente ha tenuto nella piccola cittadina di Butler (Pennsylvania), lo stesso luogo in cui è stato quasi assassinato il 13 luglio. I documenti depositati presso la Commissione elettorale federale mostrano che il magnate, fondatore dell'azienda aerospaziale SpaceX, ha aumentato le sue donazioni dallo scorso luglio, mese in cui ha donato quasi 15 milioni di dollari a questo Super-PAC. Iltempo.it - Musk fa all-in su Trump: maxi-donazione per la campagna elettorale Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Elonha donato 75 milioni di dollari (circa 69 milioni di euro) dallo scorso luglio a «America PAC», un Super-PAC per sostenere ladell'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano. Il 53enne uomo d'affari sudafricano è uno dei più convinti sostenitori dell'ex presidente (2017-2021) e si è buttato completamente a sostegno del movimento MAGA (Make America Great Again).ha accompagnatoquesto mese al raduno simbolico che l'ex presidente ha tenuto nella piccola cittadina di Butler (Pennsylvania), lo stesso luogo in cui è stato quasi assassinato il 13 luglio. I documenti depositati presso la Commissionefederale mostrano che il magnate, fondatore dell'azienda aerospaziale SpaceX, ha aumentato le sue donazioni dallo scorso luglio, mese in cui ha donato quasi 15 milioni di dollari a questo Super-PAC.

