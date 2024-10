Monte San Savino, la culla del Prosciutto Toscano DOP. Storia, lavorazione e sapori di un’eccellenza italiana (Di giovedì 17 ottobre 2024) Taglio a V, mix di spezie di qualità e stagionatura unica. Da oltre 1000 anni il Prosciutto Toscano è una vera e propria eccellenza della gastronomia italiana, tanto che dal 1996 ha ottenuto il riconoscimento di DOP, con una tracciabilità totale su tutta la filiera, dall’allevamento al consumo. Monte San Savino è ormai diventata la culla del Prosciutto Toscano DOP. Newsagent.it - Monte San Savino, la culla del Prosciutto Toscano DOP. Storia, lavorazione e sapori di un’eccellenza italiana Leggi tutta la notizia su Newsagent.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Taglio a V, mix di spezie di qualità e stagionatura unica. Da oltre 1000 anni ilè una vera e propria eccellenza della gastronomia, tanto che dal 1996 ha ottenuto il riconoscimento di DOP, con una tracciabilità totale su tutta la filiera, dall’allevamento al consumo.Sanè ormai diventata ladelDOP.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Citterio inaugura un nuovo stabilimento per il Prosciutto Toscano DOP a Monte San Savino - A regime, la nuova sede potrà contare su un organico di circa 30-40 addetti e avrà la capacità di produrre annualmente fino a 200. Questo incremento della produzione è essenziale anche per rispondere alla crescente domanda di Prosciutto Toscano affettato, che rappresenta una fetta significativa del mercato. (Gaeta.it)

La Citterio di Rho apre un nuovo stabilimento produttivo in toscana. a monte san savino (arezzo) al via la produzione 4.0 di prosciutto toscano dop - Citterio, storica realtà italiana di salumi, apre un nuovo stabilimento produttivo in Toscana, a Monte San Savino in provincia di Arezzo. All’interno della nuova sede aretina, l’azienda con sede a Rho (Mi) produrrà il Prosciutto Toscano DOP, sia nella sua classica versione di pezzo intero, sia... (Milanotoday.it)

Citterio vola in Francia : sarà al SIAL di Parigi dove esporrà il Prosciutto Toscano DOP e la nuova Linea “1878” - “Essere presenti all’interno di una vetrina internazionale così di prestigio come il Sial dimostra come per Citterio la promozione dei propri prodotti sul mercato estero sia fondamentale e si confermi uno dei pilastri dell’azienda – afferma Alessandro Riva, Direttore Marketing Citterio -. Citterio, storica azienda italiana di salumi, volerà in Francia dove sarà presente al SIAL, il salone ... (Newsagent.it)