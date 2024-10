Mondragone, diciottenne si finge maresciallo per truffare gli anziani: arrestato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAndava fino in Calabria per truffare un’anziana signora. Seguendo un copione come se fosse un rodato attore, il soggetto agganciava la vittima, si fingeva maresciallo dei carabinieri, e faceva sapere che il figlio aveva causato un grave incidente stradale in cui era morta una donna. La signora anziana, quindi, affinché il figlio potesse essere scarcerato, doveva versare una cifra di dodici mila euro. Contemporaneamente, un complice del finto maresciallo, telefonava sulla linea fissa della signora fingendosi l’avvocato del figlio carcerato. Un terzo complice, infine, era l’esattore, incaricato di ricevere i soldi e i preziosi. Anteprima24.it - Mondragone, diciottenne si finge maresciallo per truffare gli anziani: arrestato Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAndava fino in Calabria perun’anziana signora. Seguendo un copione come se fosse un rodato attore, il soggetto agganciava la vittima, sivadei carabinieri, e faceva sapere che il figlio aveva causato un grave incidente stradale in cui era morta una donna. La signora anziana, quindi, affinché il figlio potesse essere scarcerato, doveva versare una cifra di dodici mila euro. Contemporaneamente, un complice del finto, telefonava sulla linea fissa della signorandosi l’avvocato del figlio carcerato. Un terzo complice, infine, era l’esattore, incaricato di ricevere i soldi e i preziosi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si finge carabiniere per truffare anziani, scoperto e arrestato - Si è finto maresciallo dell’Arma per raggirare due persone anziane, una delle quali sarebbe stata anche aggredita. Un diciottenne con precedenti di polizia è stato arrestato e posto ai domiciliari con ... (secondopianonews.it)

Calabria, si fingeva maresciallo dei Carabinieri per truffare gli anziani: fermato 18enne - Un giovane di 18 anni è stato arrestato per aver messo in atto delle truffe ai danni di due donne anziane, spacciandosi per maresciallo dei carabinieri a Corigliano-Rossano e a Cassano all’Ionio. I ... (it.blastingnews.com)

Cosenza, diciottenne si finge maresciallo dei carabinieri e truffa le anziane: arrestato - La prima truffa L'episodio risale al 21 maggio scorso quando una signora in età avanzata viene contattata telefonicamente dall'indagato che si qualifica appunto come "maresciallo". L'operazione di man ... (msn.com)