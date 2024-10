Milan-Udinese, probabili formazioni: cambi e dubbi per Fonseca (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milan-Udinese, probabili formazioni: Paulo Fonseca potrebbe cambiare qualche tassello rispetto alle ultime partite. Ecco le ultime novità Pianetamilan.it - Milan-Udinese, probabili formazioni: cambi e dubbi per Fonseca Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024): Paulopotrebbeare qualche tassello rispetto alle ultime partite. Ecco le ultime novità

Verso Milan-Udinese - slitta ancora il rientro di Davide Calabria? Le ultime - Salvo colpi di scena, il numero due rossonero non dovrebbe recuperare in tempo per la prossima giornata di campionato. Ragione per cui un suo ritorno sarà importante per concedere dei turni di riposo al difensore brasiliano e chiudere nel migliore dei modi la sua avventura con la maglia rossonera. Le parole Nonostante l’esperienza del terzino destro classe 1996 in casa Milan sia ormai ... (Dailymilan.it)

Milan - Loftus-Cheek avverte in vista dell’Udinese. Sull’infortunio… - Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' in vista della sfida contro l'Udinese. Ecco le sue parole. (Pianetamilan.it)

Fonseca ribalta il Milan - clamorosa esclusione contro l’Udinese! - Milan-Udinese, Fonseca li lascia in panchina Se ne è parlato per giorni. L’episodio, tuttavia, avrà conseguenze immediate per i due protagonisti. Tutte sfide fondamentali nelle quali Fonseca avrà bisogno di tutti i suoi effettivi al meglio per dare una svolta a una prima parte di stagione troppo altalenante nel gioco e soprattutto nei risultati. (Serieanews.com)