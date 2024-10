Migranti: Schlein, 'stop Bossi-Fini, Pd al governo non rimetterà proposte nel cassetto' (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Questo non è un punto di arrivo ma un passaggio significativo. La proposta Delrio supera alcune delle storture principali della Bossi-Fini. Ci sono altri aspetti su cui intervenire e lo faremo. Qualcuno sottolinea come facciamo ora con i numeri in Parlamento: è vero, ma bisogna insistere. E condivido anche la critica al Pd per non aver cambiato le norme quando era la governo ma questo è un partito che ha cambiato linea, c'è stato un congresso. Noi mettiamo già oggi le nostre proposte al centro e quando torneremo al governo non andranno in un cassetto". Così Elly Schlein all'iniziativa Pd sull'immigrazione al Nazareno. "La legge Bossi-Fini è una legge criminogena, fatta apposta per aumentare la illegalità. E' una legge ipocrita che pretende per venire legalmente in Italia, una persona deve essere chiamata da un datore di lavoro che non lo conosce. Liberoquotidiano.it - Migranti: Schlein, 'stop Bossi-Fini, Pd al governo non rimetterà proposte nel cassetto' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Questo non è un punto di arrivo ma un passaggio significativo. La proposta Delrio supera alcune delle storture principali della. Ci sono altri aspetti su cui intervenire e lo faremo. Qualcuno sottolinea come facciamo ora con i numeri in Parlamento: è vero, ma bisogna insistere. E condivido anche la critica al Pd per non aver cambiato le norme quando era lama questo è un partito che ha cambiato linea, c'è stato un congresso. Noi mettiamo già oggi le nostreal centro e quando torneremo alnon andranno in un". Così Ellyall'iniziativa Pd sull'immigrazione al Nazareno. "La leggeè una legge criminogena, fatta apposta per aumentare la illegalità. E' una legge ipocrita che pretende per venire legalmente in Italia, una persona deve essere chiamata da un datore di lavoro che non lo conosce.

