Meloni ammette: “Sanità? Obiettivamente queste sono le risorse che abbiamo. Io ne avrei stanziate di più…” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Obiettivamente queste sono le risorse che noi abbiamo. Certo che, se non avessimo speso allegramente in altri anni, ne avremmo avute di più. Io ne avrei messe ancora di più, ma queste ho e, più di stabilire che sia una delle mie priorità, non posso fare altro. Ma mi pare che sia una cifra record”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando delle risorse sulla Sanità nella manovra, a margine del vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo a Bruxelles. “La Sanità rimane da tre anni una delle nostre priorità. abbiamo lavorato ogni anno per aumentare il fondo sanitario. Dopodiché, io penso non bisogna solo limitarsi ad aumentare le risorse ma capire come le risorse possano essere spese meglio”, ha precisato. L'articolo Meloni ammette: “Sanità? Obiettivamente queste sono le risorse che abbiamo. Io ne avrei stanziate di più” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Meloni ammette: “Sanità? Obiettivamente queste sono le risorse che abbiamo. Io ne avrei stanziate di più…” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “leche noi. Certo che, se non avessimo speso allegramente in altri anni, ne avremmo avute di più. Io nemesse ancora di più, maho e, più di stabilire che sia una delle mie priorità, non posso fare altro. Ma mi pare che sia una cifra record”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia, parlando dellesullanella manovra, a margine del vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo a Bruxelles. “Larimane da tre anni una delle nostre priorità.lavorato ogni anno per aumentare il fondo sanitario. Dopodiché, io penso non bisogna solo limitarsi ad aumentare lema capire come lepossano essere spese meglio”, ha precisato. L'articolo: “leche. Io nedi più” proviene da Il Fatto Quotidiano.

