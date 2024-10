Maternità surrogata è reato universale. Il commento di Eugenia Roccella (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Maternità surrogata è reato universale, ieri il via libera definitivo al Senato. Le reazioni nel servizio di Leonardo Possati Maternità surrogata è reato universale. Il commento di Eugenia Roccella TG2000. Tv2000.it - Maternità surrogata è reato universale. Il commento di Eugenia Roccella Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La, ieri il via libera definitivo al Senato. Le reazioni nel servizio di Leonardo Possati. IldiTG2000.

Maternità surrogata : cos’è e perché è diventata reato - La maternità surrogata è ora un reato: un quadro normativo più stringente Con 84 sì e 58 no, il Senato ha messo la parola fine: la maternità surrogata è ora un “reato universale”. Ma con questo nuovo capitolo, si alzano le barriere: la stessa pena varrà anche per chi si affida alla Gpa all’estero, persino nei Paesi dove la pratica è regolamentata e perfettamente legale. (Dilei.it)

La maternità surrogata è reato universale : via libera definitivo alla legge - Giorgia Meloni ha dichiarato che la vita umana non può essere trattata come “merce di scambio“. Dall’altro lato, le opposizioni e alcune organizzazioni per i diritti civili, come il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle, hanno sollevato forti critiche. Secondo loro, questa legge rappresenta una restrizione delle libertà individuali e non tiene conto del desiderio legittimo di molte ... (Velvetmag.it)

Luxuria : ”Maternità surrogata è ddl strumentale per impedire figli a coppie gay” - Strumentalmente si fa una associazione e una similitudine che non esiste tra utero in affitto e gestazione per altri – spiega – l’utero in affitto sotto compenso economico è infatti una pratica orrenda che era usata dalle coppie eterosessuali e dove una donna per dare alla luce un figlio ‘affittava’ un utero pagando un’altra donna”. (Dailyshowmagazine.com)