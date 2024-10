Marsala, corruzione e truffa, arrestati ex senatore Papania e politici locali (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ai domiciliari Papania, indagine su consiglieri comunali Marsala Un sequestro da 9 milioni, 4 provvedimenti di arresti domiciliari e misure interdittive: è il bilancio di una indagine della Procura Europea e dei pm di Marsala su un giro di corruzione e su una frode all’Ue che vede coinvolto l’ex senatore Antonio Papania (nella foto d’apertura) tra i destinatari del provvedimento restrittivo, e alcuni consiglieri comunali. L’inchiesta riguarda due centri di formazione. Gli indagati avrebbero utilizzato indebitamente più di 8,7 milioni di euro del Fondo sociale europeo (Fse) destinati alla formazione professionale. Il denaro sarebbe stato dirottato per spese personali e per il movimento politico di Papania. L'articolo Marsala, corruzione e truffa, arrestati ex senatore Papania e politici locali proviene da Dayitalianews. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ai domiciliari, indagine su consiglieri comunaliUn sequestro da 9 milioni, 4 provvedimenti di arresti domiciliari e misure interdittive: è il bilancio di una indagine della Procura Europea e dei pm disu un giro die su una frode all’Ue che vede coinvolto l’exAntonio(nella foto d’apertura) tra i destinatari del provvedimento restrittivo, e alcuni consiglieri comunali. L’inchiesta riguarda due centri di formazione. Gli indagati avrebbero utilizzato indebitamente più di 8,7 milioni di euro del Fondo sociale europeo (Fse) destinati alla formazione professionale. Il denaro sarebbe stato dirottato per spese personali e per il movimento politico di. L'articoloexproviene da Dayitalianews.

