Manovra: Schlein, 'propaganda e bugie, la spesa sulla Sanità è ferma' (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott (Adnkronos) - "Ci preoccupa la propaganda sulla Manovra. Continuano a dare i numeri. Quello più interessante li inchioda alle loro bugie: la spesa per la Sanità, che in tutto il mondo si calcola sul Pil, è al 6.3, 6.4 e 6.2 per i prossimi tre anni. E' inutile che Meloni continui a raccontarci del più grande investimento della storia, la spesa per la Sanità è ferma". Lo ha detto Elly Schlein a Bruxelles. Liberoquotidiano.it - Manovra: Schlein, 'propaganda e bugie, la spesa sulla Sanità è ferma' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott (Adnkronos) - "Ci preoccupa la. Continuano a dare i numeri. Quello più interessante li inchioda alle loro: laper la, che in tutto il mondo si calcola sul Pil, è al 6.3, 6.4 e 6.2 per i prossimi tre anni. E' inutile che Meloni continui a raccontarci del più grande investimento della storia, laper la". Lo ha detto Ellya Bruxelles.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - l’opposizione all’attacco : “Misure ‘truffa’ - solo propaganda da parte del governo” - L'approvazione della Manovra 2025 da parte del governo ha suscitato forti critiche da parte delle opposizioni, focalizzandosi principalmente su due aspetti: i fondi destinati alla sanità e il meccanismo fiscale applicato alle banche. L'articolo Manovra 2025, l’opposizione all’attacco: “Misure ‘truffa’, solo propaganda da parte del governo” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Manovra - Schlein : solo 900 mln su sanità - da governo propaganda - (askanews) – “Anche oggi il governo ci dà una buona dose di propaganda quotidiana: annuncia 3,7 miliardi in più sulla sanità pubblica, ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni”. Di certo non i 4 miliardi che noi chiedevamo di mettere per fare nuove assunzioni e abbattere per davvero le liste di attesa”. (Ildenaro.it)

Manovra : Biancofiore - 'attenta a famiglie - aiuta crescita - smentita propaganda sinistra' - Ci sono poi altre misure in favore della famiglia come il bonus per i nuovi nati ed altre previsioni che aiuteranno le coppie a programmare il loro futuro con maggiore tranquillità. Con la nuova legge di bilancio si aiuta la crescita e l'occupazione, con particolare attenzione al settore della sanità che avrà a disposizione più fondi dello scorso anno”. (Liberoquotidiano.it)