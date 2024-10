Ilfattoquotidiano.it - Manovra, chi paga (oltre alle banche)? Meno detrazioni per le famiglie senza figli a carico, più tasse su imprese e investitori in bitcoin

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lee le assicurazioni, come emerso nei giorni scorsi, non daranno un vero contributo aggiuntivo ma solo un anticipo diche sarà poi recuperato dal 2027. Da dove verranno allora le coperture della prossima, al netto dei 9 miliardi di deficit che il governo può fare grazie alla crescita del pil superioreattese emaggiori entrate tributarie? In parte da pesanti tagli ai ministeri – 2,4 miliardi – e agli enti locali, in parte da maggiori. La narrazione secondo cui “nessuno pagherà di più”, portata avanti dall’esecutivo, non regge alla prova dei numeri. A smentirla è innanzitutto il fatto che 3,4 miliardi arriveranno – per il tramite del fondo per l’attuazione della delega fiscale – dall’abrogazione dell’Aiuto per la crescita economica, un’agevolazione fiscale che incentiva il reinvestimento degli utili in azienda.