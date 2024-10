Bergamonews.it - Maltrattamenti al nido, parlano le mamme: “Mio figlio non dormiva e si strappava i capelli”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. “Miononpiù, aveva gli incubi, voleva sempre stare in braccio. Se provavo a metterlo a terra si aggrappava al mio collo con le unghie. Quando andavo a prenderlo all’asilolo trovavo strano, quasi assente, apatico, come se non provasse emozioni”. A parlare è la mamma di un bimbo di 3 anni che nel 2018 aveva frequentato ilmontessoriano Girotondo di via Rosa, a Bergamo. La struttura, privata ma accreditata, ha cessato la sua attività nel 2020 e la titolare, P.M., 53 anni, è finita a processo con l’accusa di maltrattamento di minori. Secondo l’accusa in diverse occasioni avrebbe colpito i bambini con sculacciate e botte sulle manine e li avrebbe lasciati soli e in lacrime nella stanza della nanna. Nel corso dell’udienza di mercoledì 16 ottobre duehanno raccontato la loro esperienza.