Maltempo: la piena del fiume Po è passata nella notte ai Murazzi di Torino, nessuna esondazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) La piena del fiume Po è passata durante la notte di oggi, giovedì 17 ottobre 2024, senza esondazioni ai Murazzi di Torino. Contrariamente all'allerta diffusa ieri, il livello del corso d'acqua non ha superato i 1,95 metri a Carignano, dunque il tutto è rimasto contenuto nella normalità Torinotoday.it - Maltempo: la piena del fiume Po è passata nella notte ai Murazzi di Torino, nessuna esondazione Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) LadelPo èdurante ladi oggi, giovedì 17 ottobre 2024, senza esondazioni aidi. Contrariamente all'allerta diffusa ieri, il livello del corso d'acqua non ha superato i 1,95 metri a Carignano, dunque il tutto è rimasto contenutonormalità

