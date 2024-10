Maltempo in Liguria: Monitoraggio delle Allerta e Condizioni Critiche del Territorio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione climatica in Liguria sta assumendo contorni allarmanti a causa di un intenso Maltempo che ha colpito la regione. Con 650 litri d’acqua caduti per metro quadrato in appena 30 giorni, le preoccupazioni riguardo alla stabilità del suolo e al potenziale rischio idrogeologico sono in aumento. Ambienti meteorologici locali come Arpal stanno monitorando con grande attenzione l’evolversi della situazione, con aggiornamenti continui sulle Condizioni e le misure di Allerta attive. Il Monitoraggio del Maltempo in Liguria Federico Grasso, rappresentante di Arpal, ha confermato che attualmente la situazione è altamente dinamica e complessa, con una suddivisione delle instabilità meteorologiche in due flussi distinti. Una parte è diretta verso l’Emilia e la Toscana, mentre l’altra ha preso posizione su Portofino, per poi spostarsi verso Genova. Gaeta.it - Maltempo in Liguria: Monitoraggio delle Allerta e Condizioni Critiche del Territorio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione climatica insta assumendo contorni allarmanti a causa di un intensoche ha colpito la regione. Con 650 litri d’acqua caduti per metro quadrato in appena 30 giorni, le preoccupazioni riguardo alla stabilità del suolo e al potenziale rischio idrogeologico sono in aumento. Ambienti meteorologici locali come Arpal stanno monitorando con grande attenzione l’evolversi della situazione, con aggiornamenti continui sullee le misure diattive. IldelinFederico Grasso, rappresentante di Arpal, ha confermato che attualmente la situazione è altamente dinamica e complessa, con una suddivisioneinstabilità meteorologiche in due flussi distinti. Una parte è diretta verso l’Emilia e la Toscana, mentre l’altra ha preso posizione su Portofino, per poi spostarsi verso Genova.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Maltempo in Liguria - frane - allagamenti - fiumi esondati e scuole chiuse - allerta arancione anche in Emilia Romagna - VIDEO - Le scuole sono chiuse a Genova, Savona e La Spezia. Nel Savonese esondato il fiume Bormida Il maltempo si abbatte in Liguria. Allerta arancione nella regione che nella notte è stata flagellata da frane, allagamenti e fiumi esondati. Ieri forti piogge a Genova e dirottati persino due voli. Nel . (Ilgiornaleditalia.it)

Maltempo - un’altra lunga giornata in Liguria : allerta arancione fino a mezzanotte - forti piogge a levante - D’alba temporali organizzati in mare, pioggia anche nel Savonese già pesantemente colpito ieri. Scuole chiuse in quasi tutti i comuni. (Genova.repubblica.it)

Il maltempo flagella il Nord Italia - allerta arancione in Liguria : frane - scuole chiuse e voli dirottati - Allerta arancione anche su alcuni settori dell'Emilia Romagna e gialla su altre 7 regioni. Il maltempo sta flagellando in Nord Italia. Oggi, giovedì 17 ottobre, la situazione peggiore in Liguria, dove alle 9 scatta l'allerta arancione: frane, voli dirottati e scuole chiuse a Genova, Savona e La Spezia. (Fanpage.it)