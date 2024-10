Liam Payne, morto l’ex membro degli One Direction dopo caduta dal terzo piano di un hotel (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Il cantante britannico aveva 31 anni e secondo i primi rilevamenti sarebbe morto sul colpo precipitando da un’altezza di circa 13 metri. Sulla sua morte sono state avviate le indagini. Liam Payne aveva raggiunto il successo negli anni 2010, dopo aver partecipato alla versione britannica di ‘X Factor’. Insieme a Harry Styles, Louis Tomlinson e Zyan Malik, aveva fondato gli One Direction. La boyband si è sciolta nel 2016 e, da allora, Liam Payne aveva intrapreso la carriera da solista. Solo mezz’ora prima della tragedia aveva pubblicato sulla piattaforma Snapchat una serie di foto insieme alla sua fidanzata. Il cantante avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre ma, a causa di una grave infezione ai reni, aveva cancellato il suo tour sudamericano. Lapresse.it - Liam Payne, morto l’ex membro degli One Direction dopo caduta dal terzo piano di un hotel Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)James, exdella boyband One, èessere caduto daldi una Buenos Aires. Il cantante britannico aveva 31 anni e secondo i primi rilevamenti sarebbesul colpo precipitando da un’altezza di circa 13 metri. Sulla sua morte sono state avviate le indagini.aveva raggiunto il successo negli anni 2010,aver partecipato alla versione britannica di ‘X Factor’. Insieme a Harry Styles, Louis Tomlinson e Zyan Malik, aveva fondato gli One. La boyband si è sciolta nel 2016 e, da allora,aveva intrapreso la carriera da solista. Solo mezz’ora prima della tragedia aveva pubblicato sulla piattaforma Snapchat una serie di foto insieme alla sua fidanzata. Il cantante avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre ma, a causa di una grave infezione ai reni, aveva cancellato il suo tour sudamericano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto l’ex One Direction Liam Payne - media : “Droga e distruzione nella stanza d’hotel” - Così i media argentini descrivono la stanza d'albergo dell'ex One Direction Liam Payne , morto nelle scorse ore dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel dove alloggiava a Buenos Aires. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – "Droga e distruzione, una scena dantesca". (Webmagazine24.it)

L’ex One Direction Liam Payne è morto a Buenos Aires : cosa sappiamo - A dare la notizia è stata l’Associated Press. Era papà di un bimbo di 7 anni Liam Payne, che era padre del piccolo Bear di 7 anni con la cantante inglese Cheryl Cole, era arrivato in Argentina il 30 settembre insieme alla compagna Kate Cassidy per prendere parte allo show di un altro ex componente degli One Direction, Niall Horan, lo scorso 2 ottobre. (Amica.it)

Liam Payne - ex One Direction - è morto a 31 anni cadendo da un balcone. Cosa si sa - Non ha mai fatto mistero dei problemi psichici legati alla fama improvvisa, affermando di aver sviluppato disturbi mentali come agorafobia, ansia e alcolismo. . Payne era anche padre di Bear, avuto dalla cantante britannica Cheryl Tweedy. Liam James Payne era nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton; dopo l’esperienza con gli One Direction aveva iniziato, nel 2016, una carriera come solista, ... (News.robadadonne.it)