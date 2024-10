Leverkusen-Eintracht Francoforte (sabato 19 ottobre 2024 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 17 ottobre 2024) Settimo turno di Bundesliga e il Leverkusen di Xabi Alonso riparte dopo la beffa interna contro il Kiel dalla sfida contro l’Eintracht Francoforte di Toppmoeller. Il werkself apparso visibilmente stanco nel finale di gara contro la neopromossa ha regalato una giornata di gloria agli avversari, capaci di rimontare la doppietta di Boniface e di sfiorare un clamoroso trionfo. Il tecnico basco è stato duro con i suoi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Leverkusen-Eintracht Francoforte (sabato 19 ottobre 2024 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Settimo turno di Bundesliga e ildi Xabi Alonso riparte dopo la beffa interna contro il Kiel dalla sfida contro l’di Toppmoeller. Il werkself apparso visibilmente stanco nel finale di gara contro la neopromossa ha regalato una giornata di gloria agli avversari, capaci di rimontare la doppietta di Boniface e di sfiorare un clamoroso trionfo. Il tecnico basco è stato duro con i suoi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bayer Leverkusen-Milan - tifosi contro Leao e Fonseca : “Vattene - sei una sciagura” - Tifosi inferociti sui social contro Rafael Leao e Paulo Fonseca nonostante la prestazione nemmeno pessima del Milan con il Bayer Leverkusen. (Pianetamilan.it)

Bayer Leverkusen-Milan - rivolta contro l’arbitro : “Imbarazzante e scandaloso” - Sandro Scharer, arbitro di Bayer Leverkusen-Milan, è finito nel mirino dei tifosi sui social dopo la direzione di gara in Champions League. (Pianetamilan.it)

Leverkusen-Milan - Fonseca duro : “arbitro contro di noi. Rigore su Loftus” - Principalmente nel secondo tempo abbiamo fatto una partita fantastica, abbiamo creato tanto e non era facile contro una squadra come il Bayer Leverkusen. Siamo tristi, delusi ma dobbiamo anche essere equilibrati e capire quello che abbiamo fatto. . “Rigore non dato negli ultimi minuti? Per me la cosa strana è che non è intervenuto il Var. (Calcioweb.eu)