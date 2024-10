Lenovo è official technology partner di Fifa (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione del Tech World, l'evento annuale di Lenovo sull'innovazione, Lenovo e Fifa hanno annunciato che la multinazionale tecnologica è official technology partner di Fifa – il più alto livello di sponsorship della Fifa, secondo un accordo che include i Mondiali Fifa in Canada, Messico e Stati Uniti e Fifa Women's World Cup Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione del Tech World, l'evento annuale disull'innovazione,hanno annunciato che la multinazionale tecnologica èdi– il più alto livello di sponsorship della, secondo un accordo che include i Mondialiin Canada, Messico e Stati Uniti eWomen's World Cup

Lenovo nominato partner tecnologico ufficiale della FIFA - I due tornei saranno la piattaforma perfetta per Lenovo per far crescere ulteriormente il suo marchio globale tra i fan dello sport più popolare del mondo e, cosa più importante, per fornire tecnologie integrate e innovative che renderanno il calcio più accessibile e più coinvolgente per tutti, facendo aumentare l’interesse per il gioco in tutto il mondo. (Seriea24.it)