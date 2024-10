Lazio, futuro già segnato per Cataldi? Ecco cosa filtra (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Fiorentina sta già ragionando sul possibile riscatto di Danilo Cataldi. A riportare la notizia oggi è la Gazzetta dello Sport, secondo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Fiorentina sta già ragionando sul possibile riscatto di Danilo. A riportare la notizia oggi è la Gazzetta dello Sport, secondo

Fiorentina - ecco Cataldi : "Dura lasciare la Lazio - ma ho scelto subito Firenze. Qui c'è tutto per crescere" - Sono assolutamente contento e voglioso di fare un anno importante con la squadra”. Sono cresciuto nel settore giovanile della Lazio fino alla prima squadra dove sono stato tanti anni. La scelta viola è stata perché mi hanno chiamato più volte, sia il mister che il direttore. Una persona d’oro. C’è tutto quello che serve per conquistare un’Europa ancora più importante. (Sport.quotidiano.net)

Cataldi : «Ecco perché HO SCELTO LA FIORENTINA. Su quello che è stato il mio ADDIO alla Lazio» - Cataldi si PRESENTA alla Fiorentina: «Convivenza con Bove? Abbiamo fatto un percorso simile. ADDIO ALLA LAZIO E ARRIVO IN VIOLA – « Il distacco dalla Lazio è […]. L’ho conosciuto…». Le parole Danilo Cataldi si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina, rilasciando qualche dichiarazione nei confronti dei viola e soprattutto del suo addio alla Lazio. (Calcionews24.com)

Calcio : Cataldi "Felice di essere viola - mai avrei lasciato la Lazio" - Quando cresci, sei tifoso e fai tutto il settore giovanile, è normale che, oltre al fatto di ess . E' una cosa di cuore. Il neo centrocampista della Fiorentina: "Palladino grande allenatore". FIRENZE - "Io la Lazio non l'avrei mai lasciata per quello che rappresenta per me e per quello che mi ha dato. (Ilgiornaleditalia.it)