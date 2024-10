Lautaro Martinez e Taremi a lavoro con l’Inter ma a parte: il motivo (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’allenamento dell’Inter, a tre giorni dalla sfida contro la Roma, si è appena concluso. Arrivano importanti novità su Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, tornati dagli impegni con Argentina e Iran. DI NUOVO A lavoro – Finalmente Simone Inzaghi riabbraccia tutto il suo gruppo, con l’Inter che oggi pomeriggio si è allenata ad Appiano Gentile al completo. Tutti i calciatori impiegati dalle rispettive Nazionali negli ultimi dieci giorni hanno fatto ritorno a Milano, compresi Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Per loro i viaggi più lunghi e impegnativi, con Argentina e Iran impegnate nelle doppie sfide delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, rispetto agli altri compagni alle prese con la Nations League in Europa. Sono proprio i due attaccanti gli ultimi ad essersi uniti all’Inter, che lavora sodo per preparare la sfida di domenica sera contro la Roma. Inter-news.it - Lautaro Martinez e Taremi a lavoro con l’Inter ma a parte: il motivo Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’allenamento del, a tre giorni dalla sfida contro la Roma, si è appena concluso. Arrivano importanti novità sue Mehdi, tornati dagli impegni con Argentina e Iran. DI NUOVO A– Finalmente Simone Inzaghi riabbraccia tutto il suo gruppo, conche oggi pomeriggio si è allenata ad Appiano Gentile al completo. Tutti i calciatori impiegati dalle rispettive Nazionali negli ultimi dieci giorni hanno fatto ritorno a Milano, compresie Mehdi. Per loro i viaggi più lunghi e impegnativi, con Argentina e Iran impegnate nelle doppie sfide delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, rispetto agli altri compagni alle prese con la Nations League in Europa. Sono proprio i due attaccanti gli ultimi ad essersi uniti al, che lavora sodo per preparare la sfida di domenica sera contro la Roma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paganin : «Lautaro Martinez vale il Pallone d’Oro! Una tendenza» - it. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Paganin: «Lautaro Martinez vale il Pallone d’Oro! Una tendenza») © Inter-News. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . (Inter-news.it)

Lautaro Martinez e il Pallone d’Oro : retroscena sulla posizione – Sky - Il capitano dell’Inter sicuro già di una cosa. Con l’Inter si è svegliato dopo una preparazione difficile e un po’ corta, ma Inzaghi spera di riaverlo al top in vista delle prossime partite di campionato e Champions League. Quest’ultimo fatto gli esami che hanno evidenziato un’elongazione ai flessori (clicca QUI per vedere i tempi di recupero). (Inter-news.it)

Padovan : «Lautaro Martinez? Oggi l’attaccante non si misura coi gol» - La prestazione c’è sempre, il calcio oggi non misura più l’attaccante per il numero dei gol. E’ un giocatore che ti assicura i gol e soprattutto ha la prestazione. PRESTAZIONE – Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport, si è concentrato su Lautaro, capitano dell’Inter: «Lautaro Martinez si è decurtato le vacanze, è tornato di corsa per fare una preparazione un pochino affrettato, ... (Inter-news.it)