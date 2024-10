Ilgiorno.it - Lasciti per il Terzo Settore, ecco la previsione: entro il 2040 in arrivo un tesoro da 35

(Di giovedì 17 ottobre 2024) I patrimoni che appartengono a persone senza legittimi eredi rappresentano una ricchezza per l'intera comunità. È quanto emerge da una ricerca promossa dalla Fondazione Cariplo secondo cui, nel, il “” sarà di oltre 37 miliardi di euro. «Ilricopre in Italia un ruolo fondamentale: senza le organizzazioni non profit e il volontariato mancherebbero servizi e attività importanti per le persone, le famiglie e le nostre comunità - ha spiegato Giovanni Azzone, presidente Fondazione -. Se da un lato ildeve migliorare la sua capacità di “stare sul mercato”, dall’altro è innegabile che le donazioni e isono un pilastro fondamentale per sostenere le attività di questi enti. La credibilità è la cosa più importante. È un fattore che si costruisce con fatica e impegno ogni giorno. Tutti noi contribuiamo a costruire questa credibilità.