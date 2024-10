Anteprima24.it - La maternità surrogata diventa reato, Sassi (FdI): “Italia faro di civiltà”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’dicon la legge che rendeuniversale l’utero in affitto. – così in una nota Claudine, dirigente di Fratelli d’Benevento – Come Responsabile del Dipartimento Famiglie e Valori Non Negoziabili di Fratelli d’, esprimo la mia profonda gioia per l’approvazione della legge che rendeuniversale la pratica dell’utero in affitto. Questo traguardo non è solo la conclusione di una lunga battaglia morale, ma rappresenta un atto di giustizia e di”. “In qualità di Responsabile Regionale di Pro Vita & Famiglia, ho sostenuto questa causa per anni, convinto che la dignità della donna e i diritti del nascituro siano beni inviolabili. L’si pone oggi come esempio in Europa e nel mondo, dimostrando di essere un baluardo nella difesa dei più deboli e vulnerabili.