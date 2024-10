La falsa citazione di Sergio Mattarella su «genocidio» e «sionismo» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è la prima volta che circolano notizie false sul Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Di recente era successo con la bufala diffusa dal fondatore de L’Indipendente, il giornalista Matteo Gracis. In merito all’attuale conflitto tra Israele e Hamas in Palestina, circola la seguente citazione: «Non s’invochi il genocidio per fermare il sionismo». Si tratta di una notizia falsa priva di fondamento. Per chi ha fretta L’immagine non riporta una fonte o un’indicazione di data e luogo della presunta citazione. Non si trova alcun riscontro dai discorsi ufficiali e dagli interventi pubblici. Non esistono citazioni di Sergio Mattarella che contengano nella stessa frase le parole «genocidio» e «sionismo». La parola «sionismo» non risulta riportata nei discorsi pubblici del Presidente della Repubblica. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è la prima volta che circolano notizie false sul Presidente della Repubblica. Di recente era successo con la bufala diffusa dal fondatore de L’Indipendente, il giornalista Matteo Gracis. In merito all’attuale conflitto tra Israele e Hamas in Palestina, circola la seguente: «Non s’invochi ilper fermare il». Si tratta di una notiziapriva di fondamento. Per chi ha fretta L’immagine non riporta una fonte o un’indicazione di data e luogo della presunta. Non si trova alcun riscontro dai discorsi ufficiali e dagli interventi pubblici. Non esistono citazioni diche contengano nella stessa frase le parole «» e «». La parola «» non risulta riportata nei discorsi pubblici del Presidente della Repubblica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sergio Mattarella celebra i 90 anni del Parmigiano Reggiano al Teatro Regio di Parma - La musica ha aggiunto un tocco solenne alla celebrazione, sottolineando il legame tra il formaggio, la tradizione culinaria italiana e il sentimento patriottico. Quest’oggetto simbolico rappresenta non solo la qualità artigianale del Parmigiano Reggiano, ma anche il suo valore culturale e identitario, che ha attraversato nove decenni di storia. (Gaeta.it)

Sergio Mattarella non ha detto «non s’invochi il genocidio per fermare il sionismo» - . Non ci sono invece discorsi in cui Mattarella pronuncia la parola “sionismo”. Non esistono riscontri per cui Mattarella abbia pronunciato in pubblico la frase che gli viene attribuita. Precisiamo che Sergio Mattarella ha più volte richiesto il cessate il fuoco in relazione al conflitto in corso tra Israele e Hamas, esprimendo solidarietà sia per le vittime israeliane, sia per ... (Facta.news)

Sergio Mattarella omaggia Coldiretti : l’importanza dell’agricoltura nella storia d’Italia - Per Mattarella "l'agricoltura è futuro per l’umanità. Fedele alle proprie radici, sono certo che troveremo su questa strada la Confederazione dei prossimi anni" L'articolo Sergio Mattarella omaggia Coldiretti: l’importanza dell’agricoltura nella storia d’Italia proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)