Italia, Nazionale squalificata ed esclusa per sei mesi: c’è l’annuncio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2024 20:35 di Alessandro Basta La notizia è pronta a sconvolgere tutto lo sport Italiano: c’è l’annuncio della squalifica e dell’esclusione della Nazionale per sei mesi La pausa per le nazionali si è appena conclusa e ciò vuol dire che nelle ultime ore arriveranno ad attirare l’attenzione mediatica i club, con tutto ciò che ne consegue e un weekend che già promette spettacolo, visti i match che ci sono in programma. Ma non esiste solo il calcio e chi ama tutto lo sport lo sa bene. Proprio per questa ragione, la notizia arrivata nell’ultima ora rischia di far saltare tutti all’improvviso gli equilibri nel nostro Paese. Dopo la dura protesta, è in arrivo una pesantissima squalifica per una delle Nazionali più prestigiose in assoluto con il tricolore addosso. Rompipallone.it - Italia, Nazionale squalificata ed esclusa per sei mesi: c’è l’annuncio Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2024 20:35 di Alessandro Basta La notizia è pronta a sconvolgere tutto lo sportno: c’èdella squalifica e dell’esclusione dellaper seiLa pausa per le nazionali si è appena conclusa e ciò vuol dire che nelle ultime ore arriveranno ad attirare l’attenzione mediatica i club, con tutto ciò che ne consegue e un weekend che già promette spettacolo, visti i match che ci sono in programma. Ma non esiste solo il calcio e chi ama tutto lo sport lo sa bene. Proprio per questa ragione, la notizia arrivata nell’ultima ora rischia di far saltare tutti all’improvviso gli equilibri nel nostro Paese. Dopo la dura protesta, è in arrivo una pesantissima squalifica per una delle Nazionali più prestigiose in assoluto con il tricolore addosso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Lukaku e Conte hanno una cosa in comune…” : l’elogio all’azzurro - poi l’annuncio sulla Nazionale - Sono del parare che c’è tempo per giocare, per allenarsi ma anche per riposare”. A tal proposito, Federico Pastorello ha analizzato l’approdo del belga in Campania e tanto altro. Io penso che i giocatori sono sollecitati davvero troppo. Forse, nessuno si sarebbe mai aspettato un ritorno di fiamma, ma in realtà l’avvento dell’allenatore in Campania ha subito aperto le porte al belga. (Spazionapoli.it)

Olanda - Koopmeiners SALTA la nazionale : c’è l’annuncio UFFICIALE - COMUNICATO UFFICIALE – «Teun Koopmeiners non si unirà al ritiro […]. L’annuncio ufficiale dell’Olanda sull’infortunio di Teun Koopmeiners della Juventus che non gli farà prendere parte agli impegni in Nations League L’Olanda, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato che Teun Koopmeiners non prenderò parte agli impegni in Nations League per infortunio. (Calcionews24.com)

Luis Suarez si ritira dalla nazionale : l’annuncio - Suárez ha giocato per alcuni dei club più importanti del mondo, come Ajax, Liverpool e Barcellona. Attualmente, milita nell’Inter Miami, dove è compagno di squadra dell’argentino Lionel Messi. “Ho dato tutto per la maglia del mio Paese,” ha affermato Suárez, visibilmente commosso e con la voce spezzata durante una conferenza stampa a Montevideo. (Italiasera.it)