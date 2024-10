Irruzione in casa, patteggiano la pena (Di giovedì 17 ottobre 2024) Avevano sfondato la porta di un appartamento armati di un martello, e aggredito con calci e pugni un 35enne per un commento su Facebook. Per questo, dopo l’arresto, ieri hanno patteggiato due cingolani. Yuri Piattella, 34 anni, ha concordato la pena di tre anni senza condizionale, ma potrà stare ai domiciliari e uscire per quattro ore al giorno per cercare lavoro. Ha risarcito il danno. Invece Salvatore Biondo, 37 anni, originario di Caltanissetta, ha patteggiato tre anni e tre mesi e resta in carcere; non ha pagato alcun risarcimento. I fatti erano avvenuti il 30 settembre a Cingoli. I due si erano presentati dal 35enne. Biondo aveva in mano un martello con il cartellino del prezzo ancora attaccato. La vittima era stata presa a calci e pugni, poi era riuscita a fuggire in strada. Ilrestodelcarlino.it - Irruzione in casa, patteggiano la pena Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Avevano sfondato la porta di un appartamento armati di un martello, e aggredito con calci e pugni un 35enne per un commento su Facebook. Per questo, dopo l’arresto, ieri hanno patteggiato due cingolani. Yuri Piattella, 34 anni, ha concordato ladi tre anni senza condizionale, ma potrà stare ai domiciliari e uscire per quattro ore al giorno per cercare lavoro. Ha risarcito il danno. Invece Salvatore Biondo, 37 anni, originario di Caltanissetta, ha patteggiato tre anni e tre mesi e resta in carcere; non ha pagato alcun risarcimento. I fatti erano avvenuti il 30 settembre a Cingoli. I due si erano presentati dal 35enne. Biondo aveva in mano un martello con il cartellino del prezzo ancora attaccato. La vittima era stata presa a calci e pugni, poi era riuscita a fuggire in strada.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Israele - polizia arresta cinque palestinesi : il video dell’irruzione in una casa in piena notte - Gli uomini finiti in manette sono sospettati di organizzare un presunto piano di attentato a un centro commerciale di Tel Aviv. Le immagini mostrano il momento in cui gli agenti sono entrati in azione, irrompendo con le armi in un’abitazione. La polizia israeliana e il servizio di sicurezza interno Shin Bet hanno dichiarato di aver arrestato cinque palestinesi a Tayibe, nel nord dello Stato ... (Lapresse.it)

Magione - rumori strani in una casa disabitata : i militari fanno irruzione è sequestrano 74 dosi di coca - I militari della Stazione Carabinieri di Magione hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22ene di origini albanesi, senza fissa dimora, trovato in possesso di 74 dosi di “cocaina”,  circa 50 grammi, e sequestrato oltre 1.100 euro in... (Perugiatoday.it)

Fa irruzione in casa della fidanzata con un machete : arrestato - Da quanto ricostruito, l’uomo aveva raggiunto l’abitazione dei familiari della fidanzata per chiarire delle questioni legate al loro rapporto.  Due segnalazioni hanno richiesto ieri, intorno alle 21, l’intervento della Volante di Polizia di Civitanova: la prima a seguito di schiamazzi e urla in strada dove un uomo e una donna stavano litigando; la seconda da parte di una donna che, in lacrime, ... (Ilrestodelcarlino.it)