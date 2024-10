Gaeta.it - Indagine su propaganda razzista: dieci minorenni e due maggiorenni indagati a Milano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione della Polizia diha portato all’di dodici individui, tra cuie due, per accuse die istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Nell’ambito di questacoordinata dalla Procura deie dalla Procura di, le autorità hanno eseguito una serie di perquisizioni in diverse città italiane, rivelando un panorama preoccupante di violenze legate al razzismo. Le perquisizioni e gli elementi sequestrati La polizia ha condotto perquisizioni in diverse località, supportata dalle Digos di altre questure italiane come Torino, Roma, Firenze, Venezia, Novara, Ravenna, e Biella.